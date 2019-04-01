В России повысили социальные пенсии

Социальные пенсии вырастут в среднем на 182 рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).

«Прибавка составила в среднем 182 рубля. В итоге средняя социальная пенсия достигла суммы 9266 рублей», — приводит «Царьград» сообщение ПФР. Пенсии решили повысить из-за темпов роста прожиточного минимума, который к концу прошлого года составил 102%, уточняет «Пятый канал».

Кроме того, вырастут выплаты военнослужащим, которые проходили военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, космонавтам, работникам летно-испытательного состава, блокадникам Ленинграда и россиянам, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф. Всего индексация коснется 3,2 млн пенсионеров.

Повышенные выплаты российские пенсионеры получат только в мае. В комитете Совета Федерации по социальной политике такое решение объяснили тем, что на апрель «документы уже сформированы».