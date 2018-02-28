Прокурор сносит дачи высокопоставленных челябинских VIP

14:07 28 февраля 2018 28

Александр Мотовилов: «Дачи нет — есть фундамент» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Аргаяшского района Челябинской области Исрафиль Валишин станет не только фигурантом уголовного дела, но и банкротом. Ему грозят многомиллионные иски от представителей челябинской элиты, чьи дачи скоро рухнут под ножом бульдозера. Уже попала под удар еще не построенная дача депутата Заксобрания Челябинской области, бывшего руководителя исполкома Александра Мотовилова.

27 февраля вступило в силу решение Аргаяшского районного суда о сносе дачи Александра Мотовилова, находящейся на берегу озера Увильды, в курортной зоне. С иском в суд обратился прокуратур Челябинской области Александр Кондратьев. Ранее судами были рассмотрены и удовлетворены три иска ведомства к гражданам. «Рассмотрение остальных исковых заявлений находится под контролем Прокуратуры Челябинской области. Объекты признаны незаконными постройками и будут сняты с кадастрового учета», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры.

Речь идет об истории, ставшей поводом для уголовного дела в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина. Главе должны предъявить обвинение в превышении должностных полномочий. В 2013 году Валишин подписал разрешение на строительство капитальных объектов в водоохранной зоне Увильды, хотя по закону любое строительство здесь запрещено. К 2015 году уже появился небольшой дачный поселок, где отдыхали известные челябинцы. Теперь все они должны уничтожить свои строения. Первым проиграл иск бизнесмен Сергей Мелехин. На очереди дачи бывшего первого вице-губернатора Олега Грачева, директора «Медиа-центра» Валерия Шагиева и еще нескольких граждан. Все, кому предстоят суды, от комментариев отказались.

«У меня не дача, а только фундамент, — уточнил „URA.RU“ Александр Мотовилов. — С 2012 года я там не был. Решение суда оспаривать не буду, но подадим в суд на организацию, у которой мы покупали землю».

Этой организацией является муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Кино-театральный центр для детей и молодежи „Спартак“», созданное еще в 2007 году. Именно это МАУ заявило в 2011 году, когда сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, о строительстве детского лагеря на Увильды. Но вместо лагеря стали строить дачи, участки стали покупать челябинские политики, бизнесмены и чиновники. Часть территории попала в водоохранную зону, и тем, кто здесь оказался, предстоит отвечать перед судом. МАУ руководил Дмитрий Назаров, ныне начальник управления культуры Челябинска. Именно в этом управлении в ноябре 2016 года прошли обыски, в рамках будущего уголовного дела Валишина. Телефон Назарова не отвечает. Но, по информации «URA.RU», МАУ (сейчас оно называется муниципальное автономное учреждение «Новый художественный театр»), будет подавать иски на главу района Валишина, переадресовывая ему многомиллионные претензии от тех, кто несет убытки от сноса дач.

«Валишина уже никто жалеть не будет, раз ему идти под уголовку, — рассказывает „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Пусть он и платит». Получить комментарий Валишина не удалось. Его телефон не отвечает. По данным «URA.RU», статья о превышении полномочий может стать первым эпизодом. В Аргаяшском районе пройдет «силовая зачистка», как это было в Кунашакском районе, где под суд вместе с главой попали более десятка чиновников. Уголовные дела в Аргаяше будут возбуждаться в том числепо материалам Контрольно-счетной палаты области.