В президентской деревне под Челябинском поселят восемь лидеров государств

На Белом хуторе идут подготовительные работы ФОТО: пресс-служба ЮУ КЖСИ

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Восемь лидеров глав государств поселятся в президентской деревне на Белом хуторе под Челябинском, во время саммитов ШОС и БРИКС. Об этом «URA.RU» в пресс-службе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ).

«В соответствии с требованиями Федеральной службы охраны, фонда „Росконгресс“ и администрации президента РФ, в Белом хуторе будут возводить дома четырех планировочных решений. Это двухэтажные коттеджи площадями 283, 157 и 126 кв. метров и одноэтажные по 104 кв.метра, — сообщили в пресс-службе — Всего 72 объекта. Ввосемь из которых — дома для лидеров стран-участниц, остальные — для сопровождающих. Для каждого типа разрабатывалась архитектурная концепция и дизайн интерьера».

В коттеджном поселке также будут строить административно-досуговый центр, аптеку, медпункт, фитнес-центр, прачечную, салон красоты и ресторанный комплекс на 250 посетителей. Во время саммитов все эти заведения будут работать только для гостей мероприятий, на въезде в поселок установят три контрольно-пропускных пункта. После мероприятий заведения станут доступны для всех желающих. В поселке также появится сквер с беседками, тротуарами и гостевых парковок.

Саммиты должны состояться летом 2020 года. Эксперты называют предстоящие мероприятия последним шансом не превратиться Челябинска в деревню. Ход подготовки к саммитам врио губернатора Алексей Текслер обсудил с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Вернувшись из Москвы, Текслер провел совещание, на котором потребовал ускорить работы.