После прокурорской проверки в фонде ямальских властей начались отставки

Руководитель правительственного фонда ушел в отставку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Управляющий фондом поддержки предпринимателей ЯНАО Евгений Кривошеин ушел в отставку. Он покинул пост 27 марта. Временно исполняет обязанности руководителя его заместитель Татьяна Протасова. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU».

По данным на официальном сайте фонда Татьяна Протасова уже является врио управляющего. Данные о Евгении Кривошеине с сайте исчезли.

Собственные источники агентства рассказали, что у Кривошеина истек срок контракта. Власти региона продлевать его полномочия не стали. Связан ли уход Кривошеина с проходящей в фонде прокурорской проверкой — пока не известно. В правительстве региона эту отставку пока не прокомментировали.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что прокуратура проверяет сообщения о коррупции в окружном фонде поддержки предпринимателей. По данным агенства ревизорам поступила жалоба, в которой руководство фонда обвинили в махинациях с премиями, выделяло гранты и субсидии предпринимателям без законных оснований на это и купило помещение по завышенной стоимости. Пока официально в правительстве опровергли только претензии по покупке недвижимости. Прокурорская проверка в фонде продолжается.