Начальника УФСБ по Челябинской области отправляют в отставку

Начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин 1 апреля ушел в отпуск, из которого может не вернуться. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. По словам источника, у Никитина осталось еще четыре неиспользованных, для отпуска, месяца.
«Решение в Москве принято. Никитин будет находиться в отпуске до августа, — говорит источник. — К этому времени станет известно, кто возглавит УФСБ по региону». По данным источника Никитин с августа уйдет на пенсию. О причинах его ухода не сообщается.
Как сообщают источники, в последние недели почти все приказы в ведомстве подписывают заместители Юрия Никитина. Но после того, как в области сменилась власть, начальник УФСБ лично встретился с врио губернатора Алексеем Текслером. В самом управлении проходит московская проверка. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев отказались.
Юрий Никитин был назначен начальником УФСБ по Челябинской области в декабре 2016 года. Он сменил на этом посту Игоря Ахримеева. До работы в Челябинске Никитин руководил управлением ФСБ в Хакасии, а ранее управлением по Вологодской области.