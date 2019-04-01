Уральский исследователь объявил охоту на журналиста «URA.RU»: «Найду и накажу!»

Андрей Гусельников готов к встрече с любым собеседником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исследователь из Нижнего Тагила Владимир Медов совершил нападение на журналиста «URA.RU» Андрея Гусельникова. Инцидент произошел на перевале Дятлова, неподалеку от места, где в свое время были найдены трупы девяти туристов. Подробностями произошедшего поделился с агентством сам пострадавший.

По словам Андрея, он отправился на перевал Дятлова, чтобы взять интервью у своего нового героя — ветерана Донбасса, обнаружившего, что у него ВИЧ и потому оставившего секту царебожников, приняв веру старообрядцев. Андрей отправился на перевал налегке, прихватив с собой лишь томик с дневниковыми записями ЛГБТ-активистки, выступающей за официальное признание в России проституток нетрадиционной сексуальной ориентации. Добравшись до назначенного места, журналист агентства разбил костер и обратился к книге, ожидая скорого прибытия своего героя из местных скитов.

Каково же было удивление Андрея, когда вместо ветерана Донбасса он увидел перед собой исцарапанное и обросшее недельной щетиной лицо тагильского исследователя. В глазах его горел огонь, а правая рука крепко сжимала сверкающий в отблесках костра нож. Не успел Андрей поприветствовать нежданного гостя, как Владимир набросился на журналиста с диким воплем. Тут Андрею пришлось вспомнить навыки самообороны, которым его в окопах научили ополченцы во время поездки на восток Украины. Андрей ловко повалил нападавшего на лопатки и заставил его объясниться.

Оказалось, что Владимир Медов ожидал в засаде убийцу девушек на Уктусе, который, по его данным, имел тайник с оружием на перевале Дятлова, где и обдумывал свое новое злодеяние. Повстречав на месте Андрея, он предположил, что тот может иметь отношение к резонансному убийству. В итоге журналисту агентства пришлось связать Медова и самостоятельно доставить его в Нижний Тагил.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили «URA.RU», что не видят в случившемся криминальной составляющей, и предложили агентству написать новость о том, как лучшие сыщики Свердловской области поучаствовали в эстафете «Папа, мама, я — без наркотиков семья».

Владимир Медов отказался давать комментарии «URA.RU», но на своей странице во «ВКонтакте» написал, что открывает сезон охоты на Андрея Гусельникова. Исследователь пригрозил «найти и наказать» журналиста агентства, а также пообещал сделать собственное расследование о ЧВК Вагнера, после публикации которого материалы Андрея на ту же тему смогут рассчитывать лишь на пару сотен просмотров. Сам Андрей прокомментировал ситуацию лаконично, пообещав, что еще встретится с Медовом.

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