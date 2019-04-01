Российский бизнесмен Герман Стерлигов открыл специализированный «магазин для бедных», где хлеб стоит более 400 рублей. Предприниматель уже объяснил такую стоимость продукта.
«Вот и прошел первый день работы нашего лесного магазинчика для бедных в Слободе», — написал 31 марта Стерлигов на своей странице в Instagram. Он признался, что открытие торговой точки прошло «без особого ажиотажа». «Приезжали реально небогатые люди, которым хватает головы тратиться на натуральную пищу, но не хватает денег покупать ее по московским ценам», — рассказал Стерлигов. Он добавил, что в новом «магазине для бедных» продаются те же продукты, что и в его столичных магазинах, но «примерно вдвое дешевле». «Я такой же нынче безденежный и считаю каждую тысячу рублей», — заявил Стерлигов. Правда, его подписчики в комментариях обратили внимание на то, что хлеб в «магазине для бедных» стоит более 400 рублей.
«Это реально для бедных», — заявил Стерлигов в беседе с телеканалом 360. «440 рублей — это за килограмм. Для особо тупых, которые обычно сравнивают с магазинной буханкой, в которой 200 грамм», — объяснил бизнесмен. Он добавил, что в пересчете на хлеб в обычных супермаркетах, цена его буханки составила бы 80-90 рублей. «Разница уже не сногсшибательная», — резюмировал Стерлигов.
Ранее Стерлигов уже жаловался на нехватку денег. Бизнесмен даже решил продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser и деревянный дом в подмосковной Истре. На вырученные деньги бизнесмен собирается «отстроить одноэтажную избу», а оставшиеся средства вложить в свой бизнес.
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Вот и прошел первый день работы нашего лесного магазинчика для бедных в Слободе. Без особого ажиотажа. Приезжали реально небогатые люди, которым хватает головы тратиться на натуральную пищу, но которым не хватает денег покупать ее по московским ценам. Я их понимаю - такой же нынче безденежный и считаю каждую тысячу рублей. Люди очень благодарили детей, что сделали место где натуральные продукты примерно вдвое дешевле, чем они платили за те же самые натуральные продукты в Москве. Для них было это напряжно, но они все равно брали здоровую пищу для своих детей. Теперь им все это стало в два раза легче. Никого из богатых наших клиентов не было. Думаю и не будет. Даже водителей вряд ли посылать будут, чтобы сэкономить десять тысяч рублей. Им проще в Москве отовариваться. Для преуспевающих людей не очень важно сколько стоит натуральная пища. Им важнее быть уверенными в том, что их не обманывают в главном - что пища действительно натуральная. А дороже она или дешевле это для богатых людей не очень важно, такие маленькие цифры у них в голове просто не укладываются. Сам был таким когда то, помню. Правда я был очень глупым, когда был очень богатым - жрал всякую химию подряд, лишь бы заведение было попафоснее, как впрочем и большинство нынешних богачей. Но таких идиотов среди наших богатых клиентов нет. Богатые идиоты в других местах отовариваются. Ну а для бедных, таких как я, этот магазинчик реальный выход в проблеме безперебойного натурального питания их детей. Так что вроде польза для людей получилась реальная. Расписание работы магазина для бедных: С понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. В суботу с 9 утра до захода солнца В воскресенье выходной до захода солнца. С захода работаем до 10 вечера. Вся пасхальная седмица - выходной. Страстная пятница и великая субота - выходные дни.