Уволенная за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы за фото в купальнике, выйдет со 2 апреля на новую работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Это следует из сообщения на официальном сайте Алтайского края.
«Татьяна Кувшинникова назначена на должность специалиста по учебно-методической работе в отдел научно-методического сопровождения образования. Первым рабочим днем в АКИПКРО для Татьяны Кувшинниковой станет 2 апреля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учительнице по просьбе губернатора региона Виктора Томенко предлагали несколько вариантов работы, из которых она могла выбирать. «Работа все же накладывает отпечаток, но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме фотографироваться или во время занятий моржеванием, например», — объяснил свою позицию глава Алтайского края.
Напомним, что педагога одной из барнаульских школ Татьяну Кувшинникову уволили из образовательного учреждения из-за фотографии в купальнике, которую женщина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Преподаватель выложила в соцсеть снимок с озера Пионерское, где проходила акция в поддержку зимней универсиады. Родители учеников назвали снимок постыдным и обратились с жалобой в администрацию школы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что российские учителя запустили в интернете флешмоб #учителятожелюди в поддержку уволенной из-за фото в купальнике барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. В рамках акции педагоги из разных городов России публикуют в социальных сетях свои снимки в купальниках.