В «Газпроме» назначены новые топ-менеджеры

Руководство корпорации ранее сняло с должности трех топ-менеджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «Газпроме» назначили двух новых заместителей председателя правления Алексея Миллера. Ими стали глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин, следует из сообщения, размещенного на сайте компании.

«Елена Бурмистрова назначена заместителем Председателя Правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье», — говорится в сообщении. Отмечается, что она продолжит возглавлять «Газпром экспорт».

Олег Аксютин будет заниматься вопросами стратегического развития и возьмет на себя долгосрочное планирование, проектирование, формирование и контроль инвестиционной программы, а также закупочной деятельности «Газпрома». Ранее с 2007 по 2008 год он был гендиректором ООО «Газпром добыча Надым». После этого Аксютин стал начальником департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».

Помимо этого, управляющим директором Gazprom Germania GmbH назначили члена правления компании Игоря Федотова. Вместо него членом правления и начальником департамента 104 назначен Сергей Кузнец, который до этого был заместителем начальника этого департамента. Также со своего поста ушел зампредседателя правления Андрей Круглов, который с 2002 года руководил финансами корпорации. В сообщении на сайте «Газпрома» говорится, что он освобожден от должности в связи с переходом на госслужбу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство корпорации «Газпром» сняло с должности трех высокопоставленных менеджеров. Ими стали два заместителя председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев, а также начальник департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти Всеволод Черепанов.