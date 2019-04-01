Прокуратура подала в суд на главу известного тюменского предприятия

Генеральному директору тюменского предприятия ОАО «Тюменьмолоко» Усаму Товбиеву поступил иск от прокуратуры Ленинского района. Его привлекают к административной ответственности. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.
«В компании ввели конкурсное управление. Предприятие вовремя не предоставило ряд документов конкурсному управляющему. В связи с этим подан иск в суд», — рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.
В прокуратуре Тюменской области подтвердили факт подачи иска, но не стали оглашать подробности. Получить комментарий у представителей ОАО «Тюменьмолоко» не удалось. Запрос от агентства направлен в адрес ООО «УК „Арсиб“ Холдинг Групп», которое значится учредителем предприятия.
Ранее «URA.RU» писало, что Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение на предприятии «Тюменьмолоко». Решение было принято 8 ноября. Истцом по делу выступает региональное УФНС, которое просило признать производителя банкротом из-за задолженности в 29,6 млн рублей.
По данным с сайта «Контур.Фокус», «Тюменьмолоко» было основано в 1992 году, а 2017 год закончило с чистой прибылью 501 тыс. рублей (выручка — 109 млн рублей). Из открытых источников известно, что компания производит около 120 тонн молока и молочных продуктов в сутки, которые распространяются на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.