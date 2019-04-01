Пригожин в стихах ответил на слова Охлобыстина о евреях

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова актера Ивана Охлобыстина о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.
Ранее Охлобыстин вместе с актером Михаилом Пореченковым записали шутливый ролик в поддержку Зеленского. Украинец юмора не оценил и назвал авторов видео идиотами. Охлобыстин в ответ заявил, что эти слова обидели его, но он прощает Зеленского, указав на его национальность, напоминает «Национальная служба новостей». «Потому что он еврей. Он обязан делать, что они скажут, иначе его убьют», — заявил актер. «Конечно, у нас своих жидов полно. Но они наши», — написал Охлобыстин в соцсетях.
Эти слова возмутили продюсера, еврея по происхождению, Пригожина. «Какая разница — еврей Зеленский или кто?», — отметил продюсер в интервью «Ридусу». «Употребление таких слов для публичного человека недопустимо», — подчеркнул он. «Отвечу Охлобыстину словами: «Всех жидов не перебьешь и Россию не спасешь», — добавил Пригожин.
Зеленский по предварительным итогам стал лидером голосования на выборах президента Украины, прошедших 31 марта. Он обогнал действующего главу «незалежной» Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Пока ни один кандидат не набрал больше 50% голосов избирателей. Если после подсчета всех голосов ситуация не изменится, Украину ждет второй тур выборов, пишут «Дни.ру»