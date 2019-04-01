Женщине пришлось купить билеты в бизнес-класс за 140 тысяч рублей Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» не пустила на борт самолета россиянку Ольгу Ломоносову со сломанным коленом. Видеозапись разговора россиянки и представителя авиакомпании опубликовал telegram-канал «Mash на мойке».

Ломоносова и ее двое детей не могли попасть на рейс, который должен был доставить семью из Москвы в Санкт-Петербург. В беседе с сотрудником «Аэрофлота» женщина заявила, что компания перевозила ее с несгибающейся сломанной ногой уже пять раз с услугой extra seat, которая позволяет занять два кресла. Однако представитель компании заявил, что они не могут перевезти ее в таком состоянии.«Не возьмем ответственность за вашу перевозку… Мы не сможем вас отправить ни на extra seat, ни даже бизнес-классом», — сказал Ольге представитель «Аэрофлота».

По данным telegram-канала, переговоры россиянки с авиакомпанией заняли два часа. Однако перевозчик не изменил своего решения и отказался транспортировать Ольгу Ломоносову. «Аэрофлот» объяснял свою позицию тем, что в экономклассе нельзя закидывать ногу на соседнее кресло. Компания предложила женщине заказать перевозку, которая оформляется трое суток. После долгой дискуссии Ольгу вместе с детьми согласились перевезти бизнес-классом. Билеты россиянке обошлись в 140 тысяч рублей. В пресс-службе «Аэрофлота» «URA.RU» сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.