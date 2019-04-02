В Пермском крае произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками. Есть жертвы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 00:20
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Двое пострадавших доставлены в больницуФото: depositphotos.com © URA.RU

Вечером 1 апреля в Пермском крае на 153 километре трассы «Пермь — Березняки» произошла авария с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса. Об этом журналистам рассказал представитель ГИБДД.

Авария, по словам собеседника агентства, произошла в 21:20 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузовой машины «Камаз» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом и ехавшим за ним автобусом «Мерседес».

Автобус, следовавший в Соликамск, перевозил шесть пассажиров. Один из них пострадал. Также травмы получил водитель МАЗа. Оба госпитализированы. Водитель «Камаза» погиб.

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