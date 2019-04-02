Двое пострадавших доставлены в больницу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вечером 1 апреля в Пермском крае на 153 километре трассы «Пермь — Березняки» произошла авария с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса. Об этом журналистам рассказал представитель ГИБДД.

Авария, по словам собеседника агентства, произошла в 21:20 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузовой машины «Камаз» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом и ехавшим за ним автобусом «Мерседес».

Автобус, следовавший в Соликамск, перевозил шесть пассажиров. Один из них пострадал. Также травмы получил водитель МАЗа. Оба госпитализированы. Водитель «Камаза» погиб.