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В курганском правительстве официально сменился начальник ключевого департамента

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 10:50
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, саркисов андрей
Владимир Марфицын (справа) в первый рабочий день в новом статусе отправился в Шадринский районФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Должность начальника департамента агропромышленного комплекса Курганской области со 2 апреля официально занял Владимир Марфицын. Ранее он был начальником управления сельскохозяйственного производства того же департамента. Сообщение об этом размещено на официальном сайте подразделения курганского правительства.

В приемной нового руководителя рассказали, что Владимир Марфицын с утра был на месте, а затем выехал в Шадринский район, где состоится президиум правительства по подготовке к посевной с участием врио губернатора Вадима Шумкова.

Как ранее сообщало «URA.RU», первый заместитель губернатора Курганской области — директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об уходе с 1 апреля.

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