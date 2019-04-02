В курганском правительстве официально сменился начальник ключевого департамента

Должность начальника департамента агропромышленного комплекса Курганской области со 2 апреля официально занял Владимир Марфицын. Ранее он был начальником управления сельскохозяйственного производства того же департамента. Сообщение об этом размещено на официальном сайте подразделения курганского правительства.
В приемной нового руководителя рассказали, что Владимир Марфицын с утра был на месте, а затем выехал в Шадринский район, где состоится президиум правительства по подготовке к посевной с участием врио губернатора Вадима Шумкова.
Как ранее сообщало «URA.RU», первый заместитель губернатора Курганской области — директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об уходе с 1 апреля.