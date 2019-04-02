В Тюмени осужден «Расписной» — второй участник банды угонщиков

Деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в январе 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вынесен приговор второму участнику банды, которая под руководством бывшего главного тренера сборной России по карате Георгия Хижнякова угоняла иномарки в Тюменской области. Его приговорили к 4,6 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере» и «покушение на кражу», — отметили в ведомстве, но не назвали фамилию осужденного.

Источник в судебной системе рассказал «URA.RU», что осужденный — Владимир Рядовых. В группировке он имел кличку Расписной. В законную силу приговор в отношении него еще не вступил.

Члены банды Хижнякова весной 2009 года были приговорены к различным срокам лишения свободы за хищения иномарок. Глава группировки в 2012 году был освобожден от наказания по состоянию здоровья. Но в 2015 году он создал вторую ОПГ для хищения иномарок. Члены банды украли 11 машин общей стоимостью более 9,5 млн рублей. Еще в трех случаях похитить автомобили банде не удалось.

Пресечь преступную деятельность ОПГ удалось в начале 2018 года. Сам Хижняков и его сообщник находятся в розыске. В начале марте одного из членов ОПГ, Юрия Комара, приговорили к 5,5 года колонии строгого режима.