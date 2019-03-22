Члена ОПГ экс-главного тренера сборной России по карате поймали на рецидиве

Мужчину вновь поймали на краже машин Фото: depositphotos.com © URA.RU

Члена банды бывшего главного тренера сборной России по карате Георгия Хижнякова, Юрия Комара, приговорили к 5,5 года колонии строгого режима. Рецидивиста признали виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере» и «Покушение на кражу». Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области.

По информации силовиков, члены банды Хижнякова, в том числе Комар, весной 2009 года были приговорены к различным срокам лишения свободы за хищения иномарок. По решению судебных инстанций часть срока Комары был заменен на исправительные работы, а глава группировки в 2012 году был освобожден по состоянию здоровья.

В 2015 году Хижняков создал вторую ОПГ для хищения иномарок, в которую также вошел Комар. В итоге мужчина участвовал в краже 11 машин общей стоимостью более 10,5 млн рублей. Еще в трех случаях украсть автомобили банде не удалось.

В итоге пресечь преступную деятельность ОПГ удалось в начале 2018 года, а поймать Юрия Комара — только летом. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил. Сам Хижняков и его сообщник находятся в розыске.