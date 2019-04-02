Текслер встретился с возможным соперником на выборах губернатора

Алексей Текслер (слева) встретился с Валерием Гартунгом в своем кабинете Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом, которого эксперты называют одним из потенциальных кандидатов на осенних выборах главы региона. В пресс-службе правительства области «URA.RU» заявили, что стороны обсудили «обращения южноуральцев в нижнюю палату парламента».

«На встрече обсудили также развитие региональной экономики, промышленности и предпринимательства, в том числе перспективы предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса», — отметили в пресс-службе.

Валерий Гартунг подтвердил корреспонденту «URA.RU», что Алексей Текслер спрашивал, с какими проблемами южноуральцы обращаются в приемные депутата и «Справедливой России», региональное отделение которой он возглавляет. «Я рассказал, что часто обращаются дольщики, многие жалуются на экологию. Текслеру интересно, что волнует людей, чтобы правильно расставить приоритеты в работе», — считает Гартунг.

Депутат отметил, что губернатор интересовался точками роста экономики региона. «Я вижу машиностроение наиболее перспективной отраслью, поскольку в ней занято огромное количество людей, а выпускается продукция с наибольшей добавленной стоимостью. Сейчас предприятия этой отрасли слабо загружены. Обсудили также проблему строительства метро и другие вопросы. Конкретных решений еще нет. Пока Текслер изучает ситуацию, собирает информацию», — добавил Гартунг.

Валерий Гартунг является депутатом Госдумы последних шести созывов (с 1997 года). В 2000 году он баллотировался в губернаторы Челябинской области, набрал 14% голосов и занял третье место. По мнению экспертов, Валерий Гартунг может быть выдвинут «СР» на выборы губернатора осенью 2019 года. Сам он это категорически опровергает. Семья депутата владеет Челябинским кузнечно-прессовым заводом, официальным дилером «Мерседес», бизнесом в маршрутных перевозках и других сферах.