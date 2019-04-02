В ХМАО наказали врачей, которые хранили детское питание в морге

Заместитель главного врача югорской городской больницы и еще пять сотрудников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности за хранение просроченной партии детского питания в здании морга. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
Депздрав Югры завершил внеплановую проверку закупок и условий хранения детского питания в Югорске. По ее результатам чиновники пока ограничились взысканиями в адрес работников больницы. Параллельную проверку проводит окружная прокуратура. В надзорном ведомстве корреспонденту «URA.RU» заявили, что у сотрудников ведомства есть 30 дней для того, чтобы сделать выводы по данной ситуации.
Как ранее сообщало «URA.RU», в здании городского морга в Югорске после обращения в полицию депутата Антона Пантина была обнаружена крупная партия детского питания. О ее нахождении народному избраннику сообщил один из местных жителей. После того, как об этой ситуации стало известно, в депздраве Югры заявили, что детское питание было просроченным и находилось в здании морга для последующей утилизации.