Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным 4 апреля. Встреча состоится в Москве, сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Краткие, быстрые, рабочие переговоры, — пояснил он характер визита Нетаньяху. — Произойдет сверка часов».
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встречались меньше недели назад, 27 марта, в Кремле. Переговоры между лидерами стран проходят активно: состоялось 12 встреч с декабря 2015 года, когда было сформировано текущее правительство Израиля. Преимущественно Путин и Нетаньяху обсуждали ситуацию в Сирии. Во время последних, февральских, переговоров израильский премьер сообщил, что армия его страны продолжит атаковать иранские объекты в Сирии.