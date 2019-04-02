Премьер Израиля второй раз за неделю приезжает на переговоры в Кремль. Песков объяснил зачем

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:30
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В последний раз Путин и Нетаньяху встречались 27 февраляФото: Kremlin.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным 4 апреля. Встреча состоится в Москве, сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Краткие, быстрые, рабочие переговоры, — пояснил он характер визита Нетаньяху. — Произойдет сверка часов».

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встречались меньше недели назад, 27 марта, в Кремле. Переговоры между лидерами стран проходят активно: состоялось 12 встреч с декабря 2015 года, когда было сформировано текущее правительство Израиля. Преимущественно Путин и Нетаньяху обсуждали ситуацию в Сирии. Во время последних, февральских, переговоров израильский премьер сообщил, что армия его страны продолжит атаковать иранские объекты в Сирии.

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