Свердловские чиновники отправятся в Швейцарию, чтобы затем тратить миллиарды

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:18
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Свердловские чиновники летят в «Олимпийскую столицу» мираФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 на следующей неделе обсудят в швейцарской Лозанне. Как стало известно «URA.RU» от источников, 10 апреля европейский город посетит заявочный комитет, в состав которого входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ряд других региональных и городских чиновников.

По данным инсайдеров агентства, возглавлять делегацию будет российский министр спорта Павел Колобков. «Ожидается, что в Лозанне заявочный комитет начнет работу над заявочной книгой, которую затем изучит оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU)», — рассказал собеседник «URA.RU».

Ранее президент FISU Олег Матыцин рассказывал журналистам, что после Лозанны заявочный комитет посетит и Екатеринбург. А уже в июне город на готовность проверит оценочная комиссия международной федерации.

Екатеринбург в 2018 году подал заявку на проведение летней Универсиады-2023. Ожидается, что, если уральской столице дадут право на организацию масштабного события, в городе начнется мегастройка, на которую потратят несколько десятков миллиардов рублей. Также была вероятность, что к заявке Екатеринбурга будет подключен Челябинск, однако помощь южно-уральских коллег все-таки не потребовалась.

Лозанна носит звание олимпийской столицы мира. Здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных федераций, в том числе FISU.

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