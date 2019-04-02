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Зауральцам дадут уроки, как правильно собирать валежник

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:52
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Осенняя природа, разное Курган, бурелом, поваленный лес
Жителям области разрешили собирать поваленные деревья и веткиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают на специальные уроки, как правильно собирать валежник. Соответствующее распоряжение врио главы Юргамышского района Анатолия Чеснокова переслал в редакцию «URA.RU» глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев, который назвал принятый законопроект «возвращением в каменный век».

Согласно письму, подписанному Чесноковым, специалисты юргамышского лесничества 3 апреля проведут встречи с населением на двух заранее установленных участках леса, чтобы разъяснить правила сбора валежника и ответить на возникающие вопросы. Главам сельсоветов рекомендовано принять участие в акции, а также проинформировать о ней местное население. «Мы несколько лет обращаемся в правительство Курганской области, к депутатам Госдумы, чтобы нам провели газ, а вместо этого принимают законы, которые возвращают нас в каменный век. Мы еще должны сами учиться и учить население собирать валежник», — возмутился Дмитриев.

После принятия закона о сборе валежника Госдумой, Курганская область также приняла поправки, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Как «URA.RU» сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов пожаловался, что в областном департаменте природных ресурсов не отвечают на его запросы о правилах сбора валежника в Зауралье. После этого в профильном департаменте «URA.RU» рассказали, что разработали памятку, которую разослали всем главам районов.

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