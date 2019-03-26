Депутат Госдумы пожаловался, что его игнорируют курганские чиновники

Депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов заявил, что региональный департамент природных ресурсов не отвечает на его письма. Этот вопрос он поднял на заседании Курганской областной думы 26 марта, где исполняющий обязанности директора департамента Андрей Саркисов докладывал об экологическом просвещении в Зауралье.
Перед тем, как высказать свои претензии, Шишкоедов поинтересовался у Саркисова, как в регионе реализуется закон о сборе валежника. «Он вступил в действие 1 января. Я в ваш департамент отправил два документа, но не получил ответа», — заявил депутат, добавив, что ответ ему нужен для составления отчета. «Вы себе пометьте, если я не получу ответ, я буду по-другому с вами взаимодействовать», — добавил Шишкоедов. Саркисов, назначенный главой департамента в начале марта, обещал разобраться с этим.
По сбору валежника чиновник рассказал, что департамент разработал понятную для граждан методичку. «Им не нужно будет перелистывать весь Лесной кодекс и постановление Минприроды», — пояснил Саркисов. Методичку уже направили в органы местного самоуправления. Помимо этого, во всех районах области планируется провести разъяснительную работу с населением.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Госдума приняла закон, позволяющий жителям страны собирать валежник в лесах. Одним из инициаторов законопроекта стал Василий Шишкоедов.