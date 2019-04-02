По словам москвички, Навальный заявлял, что все его сторонники будут на министерских постах после победы на выборах 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Героиня расследования блогера Алексея Навального об отравлениях в детских садах Москвы Наталья Шилова призналась во лжи. Женщина опубликовала в соцсетях ролик, в котором сказала, что стала сотрудничать с активистами, чтобы получить помощь для заболевшего сына, но не ожидала, что ее заставят врать.

На кадрах Шилова говорит, что искала деньги для сына, который в декабре 2018 года заболел кишечной инфекцией и «на его лечение ушло огромное количество тысяч рублей». Юрист ФБК Любовь Соболь узнала, что женщина работала на комбинате питания «Московский школьник», и предложила матери помощь в обмен на участие в расследовании. На пробном интервью женщина рассказала о предприятии, но при второй встрече ей «вручили текст», в котором было «много домыслов» и «неточностей». При этом героине запретили вносить правки, говорит Шилова.

По словам женщины, во время съемок Навальный хлопал ее по плечу и говорил, что после победы на выборах 2024 года все его сторонники будут обеспечены министерскими постами. «Умытаз [старый интернет-мем, в котором сотрудники „Московского школьника“ моют фрукты и овощи в антисанитарных условиях] был придуман Навальным. Он уверял, что это круто зайдет», — рассказала Шилова.

Интервью вышло в феврале. Обвинения вскоре опроверг директор «Школьника» Николай Фатеев. Несмотря на обещания помочь, о Шиловой, по ее словам, забыли сразу после того, как она вышла из студии. Появляться у штаба Навального ей запретили и обещали затравить, если та начнет возмущаться. «Московский школьник» подал на меня в суд. У меня нет возможности нанять адвоката… Я поверила Навальному и Соболь. Они меня предали», — призналась москвичка.

В декабре 2018 года в детских садах Москвы было зафиксировано 57 случаев дизентерии. Было возбуждено уголовное дело. Соболь обвинила в случившемся компанию «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. СМИ сообщали, что Навальный мог требовать от предпринимателя 300 млн рублей, чтобы прекратить кампанию против него. Роспотребнадзор заявлял, что причиной отравлений стали некачественные молочные продукты завода «Чаплыгинмолоко» в Липецкой области. Позже правительство РФ приняло решение ужесточить требования к поставкам продуктов. Пригожин оказал материальную помощь родителям заболевших детей.