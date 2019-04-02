Авиакомпания «Ямал» получила миллиардные субсидии из бюджета

Среди регионов, которые выделяют деньги авиакомпании — Тюменская и Челябинская область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» из бюджета получила 3,9 млрд рублей субсидий, против 1,8 млрд рублей, выделенных годом ранее. Основные поступления — деньги округа и лизинговые платежи. Об этом сообщается в годовом отчете авиаперевозчика.

Согласно отчету, правительство Ямала выдало 714 млн рублей, Тюменская область — 66 млн рублей, Челябинская область — 245 млн рублей, софинансирование федерации и регионов составило 417 млн рублей. Также компания получила лизинговые платежи иностранных компаний — 1,1 млрд рублей и лизинговые платежи ГТЛК — 1,3 млрд рублей.

Чистая прибыль авиакомпании «Ямал» за 2018 год составила 13,5 млн рублей, что на 4,5 млн больше показателей предыдущего периода. Основной владелец компании — департамент имущественных отношений Ямала, у структуры правительства — 98,2% акций. Увеличились и расходы компании — с 18,8 млрд рублей до 22,5 млрд рублей. Вырос кредитный портфель — теперь он составляет 1,9 млрд рублей.

За прошлый год авиакомпания выполнила 26 096 рейсов и перевезла 1 996 тыс. человек. Это на 176 тысяч больше, чем в 2017 году. Авиакомпания занимает 12-е место в стране по количеству перевозок. В отчете указано, что в 2018 году компания перевозила пассажиров на 37 бортах (что на четыре самолета больше, чем годом ранее), 15 из них — Sukhoi Superjet 100.

Ранее «URA.RU» писало, что чистая прибыль авиакомпании «Ямал» за 2017 год составила девять миллионов рублей. Половину от этой суммы получили акционеры в виде дивидендов — порядка 4,5 млн рублей.