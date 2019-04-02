Ослабить рубль могут санкции США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В апреле миллионы россиян рискуют оказаться под угрозой из-за ослабления рубля. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на экспертов-экономистов.

Негативную динамику на отечественную валюту в первой половине апреля окажут американские санкции, пишет портал «Дни.ру». Ослабление рубля приведет к удорожанию товаров потребительского спроса, отметил эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения «Опоры России» Владимир Григорьев. Он уточнил, что даже при укреплении рубля снижения цен не произойдет, так как импортеры «закладывают валютный риск в стоимость товаров». По мнению главы сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, цены вырастут максимум на 0,4-0,6%, но из-за снижения доходов россиян даже небольшой рост может сильно ударить по карманам граждан.

Персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин отметил, что стабильный рубль в марте поддерживался спросом на нефть, но в апреле из-за экономических ограничений динамика рубля пойдет по нисходящей. Маришин подчеркнул, что не ожидает резких колебаний: «Если говорить о горизонте 6-12 месяцев, тут, с большой долей вероятности, мы увидим рост доллара до отметки 65-70 рублей».

Несмотря на опасения россиян, экс-замминистра финансов США Дэвид Коэн заявил, что санкции против России, Ирана, КНДР и Венесуэлы не работают, а лишь порождают «беспорядочный хаос», передает портал «Утро.ру». Ранее Минфин РФ спрогнозировал снижение темпов роста реальных зарплат до 2,6% в 2019—2024 годах и повышение курса доллара до 75,2 рубля к 2036 году. Министерство также ожидает увеличения рабочей силы с 76,2 млн человек в 2018 году до 79,2 млн к 2036 году.