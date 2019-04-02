Минфин спрогнозировал повышение курса доллара до 75 рублей и снижение роста зарплат к 2036 году

К 2036 году курс доллара может подняться до 75,2 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России спрогнозировало снижение темпов роста реальных зарплат россиян до 2,6% и повышение курса доллара до 75,2 рублей к 2036 году.

Так, по данным базового «Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года», который подготовило министерство, темпы роста зарплат снизятся с 6,8% в 2018 году до 2,4% в 2019—2024 годах. Затем, в 2025—2030 годах этот показатель вырастет до 2,7%, а к 2031—2036 году вновь снизится до 2,6%, пишет RNS.

Что касается курса рубля к доллару, ведомство прогнозирует рост до 64 рублей в 2021 году, до 68 — к 2024-му, до 72,6 — к 2030-му, до 75,2 — к 2036 году. Кроме того, министерство ожидает постепенного увеличения численности рабочей силы с 76,2 млн человек в 2018 году до 79,2 млн к 2036 году, а также снижения безработицы с 4,8 до 4,3% за этот же период.