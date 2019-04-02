Ранее СМИ заявили, что удалили граффити с Путиным по просьбе Генпрокуратуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Генеральной прокуратуре РФ опровергли сообщения СМИ о том, что надзорное ведомство применило закон о неуважении к госсимволам. Ранее ярославские издания сообщили, что Генпрокуратура потребовала удалить материалы об оскорбительном граффити про президента РФ Владимира Путина, нарисованном на здании Управления МВД Ярославля.

«Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Некоторые ярославские издания сообщили, что были вынуждены удалить материалы о граффити с президентом по просьбе Роскомнадзора. «РКН попросил нас удалить „новость по ссылке“. Дважды», — сообщило издание «Яркуб» в своём telegram-канале. При этом другие СМИ уверяют, что давления со стороны Роскомнадзора на них оказано не было. «Это была устная просьба или рекомендация», — сообщили TJ в редакции ярославского «Эха Москвы».

Глава ярославского Роскомнадзора Евгений Офицеров отказался комментировать данную ситуацию. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил TJ, что не знает, с чем связано удаление материалов о граффити с Путиным.

Граффити с надписью, оскорбляющей Владимира Путина, появилось на здании УМВД в Ярославле в ночь на 31 марта. Позднее граффити было закрашено.

Ранее Госдумой РФ был принят закон о борьбе с информацией, выражающей неуважение к государственным символам и обществу. Предполагается, что наказание за оскорбление государственных символов на первый раз составит 30-100 тысяч рублей. При повторном нарушении порог вырастет до 100-200 тысяч, а если это повторится более двух раз, нарушителю грозит 200-300 тысяч штрафа или административный арест до 15 суток.