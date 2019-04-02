Суд запретил китайцам строить завод на берегу Байкала

К 2021 году компания с китайским капиталом планировала выкачивать из озера 528 тысяч литров воды в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На озере Байкал закрыто строительство китайского завода по розливу бутилированной воды. Решение принял Арбитражный суд Иркутской области.

«Заявлено о принятии обеспечительных мер в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью „АкваСиб“ и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке… заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка», — цитирует ТАСС судебную резолюцию.

Строительство завода было приостановлено 15 марта из-за найденных на месте возведения следов нефтепродуктов и локальных навалов отходов производства, напоминает ИА FlashSiberia. Также выявлены нарушения при проведений общественных слушаний по решению о появлении объекта.

Основным владельцем ООО «Аквасиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», которая зарегистрирована в Китае. Первый этап производства воды планировали запустить в 2019 году. К 2021 году бизнесмены планировали производить 528 тысяч литров воды в сутки. Откачка воды из Байкала вызвала широкий общественный резонанс.