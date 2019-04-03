Вадим Шумков посетил родину знаменитого зауральского хлебороба Терентия Мальцева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 2 апреля посетил одно из старейших сел региона, основанное в начале 18 века — Мальцево Шадринского района, родину легендарного зауральского хлебороба Терентия Мальцева. Это место было выбрано для проведения выездного заседания о перспективах развития сельского хозяйства в регионе — в продолжение пятничной звездной речи губернатора. В ней Шумков, в частности, заявил, что у региона имеется потенциал стать продовольственной базой Севера и Сибири.

Во многом эту задачу поможет исполнить Мальцево. В рамках визита Шумков посетил ООО «Агро-Клевер» — одно из ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли Зауралья, созданное на базе колхоза «Заветы Ленина», но оборудованное по последнему слову технологий АПК. Кроме того, глава региона оценил состояние социальных объектов села, пообщался с жителями Шадринского района и представителями местного бизнеса. Не обошлось и без традиционной «синей папки» для главы района — мы знаем, что в ней.

Рабочий визит Вадим Шумков начал с деревни Канаши, расположенной в нескольких километрах от села Мальцево. Здесь работает компания «Агро-Клевер» — крупное сельхозпредприятие, обрабатывающее около 10 тысяч гектаров земель Фото: Станислав Достовалов

Учредитель «Агро-Клевера» Алексей Бобров (слева) рассказал Вадиму Шумкову, что предприятие постоянно наращивает объемы производства и вводит в оборот новые земли. Кроме того, компания приступила к развитию животноводческого направления Фото: Станислав Достовалов

Алексей Бобров отметил, что «Агро-Клевер» обеспечивает рабочими местами население деревни Канаши и села Мальцево, а также принимает участие в развитии инфраструктуры этих населенных пунктов. По его словам, численность населения в сельсовете в последние годы не уменьшалась в отличие от большинства других сел региона Фото: Станислав Достовалов

В плотном графике Вадим Шумков нашел время посетить могилу Терентия Мальцева, советского новатора-селекционера Фото: Станислав Достовалов

Глава региона почтил память знаменитого земляка, возложил к его могиле цветы Фото: Станислав Достовалов

На совещании по развитию сельского хозяйства в регионе Вадим Шумков продолжил свою звездную пятничную речь. Он потребовал увеличить объемы посевных площадей. По словам главы Зауралья, в области пригодно для ввода в оборот около 245 тысяч гектар земель. Их освоение даст до трех тысяч новых рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков провел встречу с местными представителями бизнеса. Предприниматели обратились к главе региона с проблемами по сбыту продукции в крупные торговые сети, вопросами господдержки. «В целом люди заряжены позитивом, мне это очень понравилось», — поделился по итогам встречи Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на то, что основные улицы в селе покрыты асфальтом, Шумкову часто приходилось передвигаться по деревянным настилам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одно из самых старых зданий села. Благодаря «Агро-Клеверу» удалось восстановить первоначальный облик здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков встретился с местными жителями и поделился планами по развитию Шадринского района. В этом году завершат строительство пристроя к школе в селе Канаши, отремонтируют инфекционное отделение центральной районной больницы, дом культуры и стадион в селе Красная Звезда, а также 14,5 км дорог. Несколько сельских населенных пунктов в ближайшие несколько лет будут газифицированы. Готовятся документы на ремонт Батуринской и Краснонивинской школ Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В селе Мальцево построен новый детский сад на 60 мест. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадиму Шумкову показали бассейн, который построен для воспитанников детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В здании Мальцевской средней школы учатся 87 детей. В 2015 году в школе отремонтировали крышу и окна. Однако проблемные вопросы в учебном заведении до сих пор остаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стенды с изображением Терентия Мальцева можно встретить в любом местном учреждении. Школа — не исключение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков оценил школьный спортзал, отремонтированный несколько лет назад. Здесь занимаются не только ученики, но и взрослые селяне. Других спортзалов в Мальцево пока нет. Однако недалеко от школы ведется строительство стадиона. Его планируется ввести в эксплуатацию до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время каждого своего визита в муниципалитеты Вадим Шумков посещает местные учреждения здравоохранения. Село Мальцево не стало исключением — здесь глава Зауралья посетил местный фельдшерско-акушерский пункт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание фельдшерско-акушерского пункта построено еще в 1917 году. Вадим Шумков поручил проработать вопрос установки в селе нового модульного пункта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава района Владимир Осокин получил от Вадима Шумкова «синюю папку» с обращениями жителей. В ней — вопросы по утеплению детсадов, предоставлению участка многодетной семье для строительства дома и другие обращения Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В завершение своего визита Вадим Шумков посетил новый микрорайон, который возводится в селе Мальцево в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», и пообщался с жителями, уже получившими здесь жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU