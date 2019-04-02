В Госдуме хотят разрешить россиянам ходить на охоту с луком

Для охоты из лука нужно будет получить медсправку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком. Авторами данной законодательной инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия», сообщают РИА «Новости».

«Сейчас лук можно использовать только для занятий спортом. Хранить его можно только на спортобъекте. Право приобретать охотничьи луки предлагается предоставить гражданам РФ, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия», — сказано в сообщении РИА «Новости».

Согласно законопроекту, чтобы ходить с луком на охоту, россияне должны будут получить медицинскую справку. В ней должно быть указано, что охотник может владеть данным видом холодного оружия. Также он должен создать необходимые условия для его хранения, исключить доступ детей к луку и пройти курсы по его безопасному использованию.

По данным ИА FleshSiberia, учить стрелять из лука в этом году уже начали в Кызыле. Дисциплину по освоению данными навыками ввели в местном кадетском училище. При училище также построены манеж и конюшня для обучения верховой езде.