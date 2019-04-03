Девочка, написавшая Путину, и ее мама покинули деревню, где их травили

На покупку нового дома семье девочки дали ссуду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья девочки, которая написала президенту России Владимиру Путину, переехала из деревни Томсино Псковской области в новый дом. Недвижимость семья приобрела при содействии региональных властей.

«Мы с дочкой переехали в другое место. На покупку дома оформлена ссуда [от администрации Псковской области]. Но самое главное — это наш дом, и никто не сможет нас отсюда выгнать», — цитирует РИА «Новости» мать девочки. По словам женщины, дом купили без мебели и вместе с переездом пришлось приобретать диван в качестве спального места.

Женщина уточнила, что с переездом на новое место помог первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. По его поручению помощники организовали перевозку вещей и скотины. «Подарили еще холодильник, потому что его не было», — передает телеканал 360 слова женщины.

Ранее сообщалось, что семья переехала в Томсино из Санкт-Петербурга. После того как девочка написала письмо Путину, в котором рассказала о тяжелой жизни, односельчане стали травить семью. Соседей разозлило внимание общественности к проблемам матери и ребенка. Факт угроз проверила специальная комиссия Псковской области, напоминает агентство Nation News.

Местные чиновники поставили под сомнение историю с письмом. Несмотря на это, в марте уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова вместе с матерью девочки осмотрели несколько частных домов в южных районах Псковской области для вероятного переезда.