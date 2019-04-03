Россиянам продают куриный фарш с антибиотиками и сальмонеллой

Эксперты «Росконтроль» исследовали пять марок куриного фарша Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» исследовали качество куриного фарша. К каждому из пяти изученных брендов у экспертов нашлись замечания.

«Во всех проверенных образцах был обнаружен ветеринарный препарат энрофлоксацин (ветеринарный препарат антибактериального действия — прим. ред.)», — сообщает «Росконтроль». В двух из пяти исследуемых марок специалисты нашли антибиотики и антимикробные вещества. В одном из образцов эксперты выявили нарушения требований безопасности.

В трех образцах фарша нашли сальмонеллы и листерии. Теперь марки этого фарша занесли в черный список «Росконтроля». В них также обнаружили высокий уровень заражения микробами. Ни один из исследуемых брендов полуфабрикатов не рекомендуется к употреблению.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили качество российских сосисок. В некоторых продуктах содержался крахмал, частицы свинины и птицы и растительные компоненты.

Специалисты центра союза потребителей также изучили 20 образцов тушеного консервированного мяса, напоминает агентство Nation News. Во всех упаковках содержалось менее положенных 58% мяса.