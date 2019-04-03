Названы самые криминальные регионы России

Москва сохранила репутацию самого небезопасного места для жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самым криминальным регионом страны оказалась Москва. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ за 2018 год. Всего в России было совершено почти 2 млн преступлений.

Кроме столицы, в которой было зарегистрировано свыше 140 тысяч преступлений, в тройке самых небезопасных регионов для россиян оказались Московская область и Краснодарский край — 80,2 тысячи и 68,1 тысячи преступлений соответственно, передает RT. В пятерке «лидеров» преступности оказался и Южный Урал. В Челябинской области было подано 64,8 тысячи заявлений о совершенных преступлениях. Соседний Башкортостан отстает ненамного — 57,4 тысячи случаев, то есть почти втрое меньше, чем в столице.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения числа зарегистрированных преступлений, то самыми безопасным местом в России является Ингушетия: там в 2018 году зарегистрировано всего 1,6 тысячи преступлений. Далее следуют Калмыкия и Магаданская область — 2,6 тысячи и 2,9 тысячи соответственно.

Москва не утратила своего лидерства за последние пару лет — ранее в Генпрокуратуре РФ также заявляли, что столица занимает первое место в России по числу совершенных преступлений, напоминает «Национальная служба новостей». При этом в надзорном органе уверены, что оценивать ситуацию необходимо все же с точки зрения раскрываемости преступлений.