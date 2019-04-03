В Зауралье определились с датой начала работы регоператора по вывозу мусора

Конкурс на определение регионального оператора по вывозу мусора в Курганской области будет объявлен в мае 2019 года. Об этом на видеоконференции с Минприроды РФ доложил представитель от Зауралья.
Предполагается, что работать регоператор начнет с 1 июня 2020 года. Проект территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня был выставлен на общественное обсуждение, сообщили «URA.RU» в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья. На общественное обсуждение отводится два месяца.
«В конце мая планируется начало конкурса по выбору регионального оператора. Он подготовит программу, которая будет включать в себя мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора, установке контейнерных площадок. Параллельно правительством области совместно с регоператором будет вестись работа по информированию населения о новых условиях обращения с ТКО», — сообщил агентству заместитель губернатора Курганской области — директор департамента Андрей Саносян.
Он подчеркнул, что после того, как регоператор предоставит производственную программу (ориентировочно, это произойдет в ноябре), департамент цен и тарифов посчитает тариф. «Схема ТКО подготовлена таким образом, чтобы выполнить главную задачу, поставленную врио губернатора Вадимом Шумковым, — чтобы тариф для населения был минимальным. Как мы знаем по опыту прошлого года, наибольшая составляющая в тарифе — это транспортная составляющая. В новой схеме мы предусмотрели 10 полигонов и максимально, насколько это возможно, минимизировали транспортные расходы», — отметил Андрей Саносян.
Ранее «URA.RU» сообщало, что врио губернатора Вадим Шумков заявлял, что публичное обсуждение новой региональной территориальной схемы обращения с отходами начнется уже в апреле.