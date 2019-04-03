Владельцы сгоревшего памятника архитектуры в центре Тюмени рассказали, что будут делать с домом. ФОТО

Елена Познахарева © Служба новостей «URA.RU» 03 апреля 2019 в 14:38 Размер текста - 17 +

Здание планируют восстанавливать, но где брать на это средство владельцы еще не решили Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сгоревший в центре Тюмени памятник архитектуры, в котором находилась мастерская реставратора наличников Вадима Шитова, будет восстановлен. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал сын мастера Святослав Шитов. «Восстанавливать будем, но пока не знаем, каким образом. Был ли дом застрахован, не могу сказать. Еще не говорили с отцом об этом. Главное, что все живы», — заметил Святослав Шитов и добавил, что во время начала пожара его отец был на втором этаже мастерской и получил ожог руки. По информации департамента здравоохранения региона, вызов с улицы Дзержинского поступил в 11:22. Дежурили на пожаре две бригады скорой помощи. «Медицинская помощь понадобилась одному человеку, он был доставлен в ОКБ №1, где врачи у него диагностировали поверхностный ожог (не более 10%). Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, предварительно, госпитализация не потребуется. Еще одна женщина на месте пожара почувствовала себя плохо, ей помощь оказана на месте», — рассказала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина. Как сообщают очевидцы, один из пострадавших — сам владелец мастерской Вадим Шитов, он сопротивлялся помощи врачей и пытался покинуть машину скорой помощи. По данным ГУ МЧС области, сейчас пожар ликвидирован. Его тушили 29 человек личного состава и девять единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели, им предстоит установить причину возгорания и оценить нанесенный ущерб. Особняк на улице Дзержинского — один из наиболее выразительных образцов жилого дома конца ХIХ века. В здании много десятилетий находилась художественно-реставрационная мастерская «Мних» Вадима Шитова и его сына Святослава. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Так мастерская выглядела до пожара. На фото: реставратор Вадим Шитов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU