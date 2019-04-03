Уральский регион заслужил похвалу от Минприроды за проведение мусорной реформы

Мусорная реформа проходит в регионе успешно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Минприроды считают, что мусорная реформа в Тюменской области проходит успешно. Об этом было объявлено в ходе совещания, в котором участвовали представители министерства и регионов УрФО, рассказали «URA.RU» участники мероприятия.

«Переход на новую систему в Тюменской области отмечен министерством как положительный и передовой», — отметил собеседник. Тюменцы, живущие в частных домах, напомним, платят за вывоз мусора 119,24 рубля за человека, в многоквартирных — 139,06 рубля. «В Минприроды нормативы образования отходов в Тюменской области назвали адекватными, они могут быть эталоном для других регионов», — рассказал другой источник «URA.RU». Получить комментарий в Минприроды по этой теме пока не удалось, пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова обещала уточнить информацию позже.

«Регион выполняет все требования законодательства по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, но есть решения, над которыми надо работать. Мы постоянно совершенствуемся», — прокомментировал итоги совещания замгубренатора области Вячеслав Вахрин.

Гендиректор «Тюменского экологического объединения» (компания является региональным мусорным оператором) Константин Фрумкин считает, что таких успехов удалось достичь благодаря тому, что регион заранее готовился к проведению реформы. «Тюменская область начала готовиться к этой реформе достаточно давно. Она одна из первых заключила концессионное соглашение, начала возводить объекты по обращению с отходами, своевременно был произведен выбор регионального оператора», — сказал Фрумкин «URA.RU».

С 1 января 2019 года по всей России проходит мусорная реформа. В Тюменской области региональным оператором стало «Тюменское экологическое объединение». Компания 17 августа 2018 года запустила в Тюмени мусоросортировочный завод. Объекты по сортировке отходов появятся также в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей.

Губернатор региона Александр Моор принимал активное участие в реализации реформы, обсуждал ее с тюменцами. Изначально плату за вывоз мусора хотели начислять с учетом площади жилья, теперь же тариф рассчитывают, исходя из того, сколько людей проживают в квартире или доме. Для некоторых категорий тюменцев есть специальные льготы.