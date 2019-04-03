Губернатор Моор пообещал восстановить памятник архитектуры, пострадавший в Тюмени от пожара

Полностью восстановить сгоревший исторический особняк по ул. Дзержинского, 34, в Тюмени пообещал губернатор Александр Моор. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В памятнике архитектуры много десятилетий находилась художественно-реставрационная мастерская «Мних» Вадима Шитова. «С уверенностью могу сказать одно — какими бы ни оказались последствия пожара, памятник культурного наследия будет восстановлен. Мастерская семьи Шитовых продолжит работу», — заявил глава региона. Сейчас ущерб и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Моор подтвердил, что на пожаре пострадал сам Шитов. По словам губернатора, он госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ 1. Врачи оказывают медицинскую помощь, но угрозы для его жизни нет.
Отметим, что почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов и его сын Святослав долгие годы лично занимались реставрацией памятника. «Трудно переоценить вклад мастеров в сохранение уникальной деревянной резьбы Тюмени», — добавил Моор.