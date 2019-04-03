02 апреля 2019

Губернатор Моор пообещал восстановить памятник архитектуры, пострадавший в Тюмени от пожара

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:13
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, тушение пожара, дзержинского 34
Мастерская семьи Шитовых продолжит работуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полностью восстановить сгоревший исторический особняк по ул. Дзержинского, 34, в Тюмени пообещал губернатор Александр Моор. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В памятнике архитектуры много десятилетий находилась художественно-реставрационная мастерская «Мних» Вадима Шитова. «С уверенностью могу сказать одно — какими бы ни оказались последствия пожара, памятник культурного наследия будет восстановлен. Мастерская семьи Шитовых продолжит работу», — заявил глава региона. Сейчас ущерб и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Моор подтвердил, что на пожаре пострадал сам Шитов. По словам губернатора, он госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ 1. Врачи оказывают медицинскую помощь, но угрозы для его жизни нет.

Отметим, что почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов и его сын Святослав долгие годы лично занимались реставрацией памятника. «Трудно переоценить вклад мастеров в сохранение уникальной деревянной резьбы Тюмени», — добавил Моор.

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