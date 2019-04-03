Стала известна зарплата нового депутата Госдумы с Урала, предложившего повысить возраст молодежи

Зарплата Евгения Маркова составит примерно 350-370 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Либерал-демократ Евгений Марков, который 3 апреля официально стал депутатом Госдумы России, будет получать 350 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В беседе с корреспондентом агентства сам Марков отметил, что будет получать «стандартную» зарплату депутата нижней палаты парламента страны. О какой сумме идет речь, депутат не знает.

По информации источника «URA.RU» в Госдуме, рядовой депутат нижней палаты парламента, без выборной должности (то есть не занимающий пост председателя или зама главы комитета или комиссии), в среднем получает 350-370 тысяч рублей. «Это подтверждено декларациями», — отметил собеседник.

Ранее Марков был депутатом Думы ХМАО. По итогам 2017 года, он задекларировал 1,8 млн рублей. При этом он не получал зарплату в представительном органе.

Марков в нижней палате парламента страны будет представлять ХМАО, ЯНАО, Тюменскую область. Пост депутата стал вакантен после того, как либерал-демократ Владимир Сысоев перешел из Госдумы на должность заместителя тюменского губернатора Александра Моора. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Марков отметил, что на посту депутата Госдумы в первую очередь планирует выйти с предложением законодательно пересмотреть возрастную планку для определения молодежи и поднять ее с 35 до 40-44 лет. Данное начинание позволит увеличить число участников программы по поддержке молодых семей. Добавим, в Госдуме Марков хотел бы работать в комитете по экологии.