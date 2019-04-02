Уральский депутат предложил увеличить молодежный возраст до 44 лет

Марков отметил, что это данное предложение станет первой его инициативой в качестве депутата Госдумы Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Евгений Марков, который 3 апреля получит мандат депутата Госдумы России, предложил вице-премьеру Татьяной Голиковой законодательно пересмотреть возрастную планку для определения молодежи. Данная инициатива необходима для увеличения числа участников господдержки. Об этом сам парламентарий рассказал корреспонденту «URA.RU».

«Встреча Татьяны Голиковой с членами фракции ЛДПР в Госдуме прошла вчера (1 апреля, — прим. ред.). Было достаточно жаркое обсуждение по этому вопросу. Сейчас молодыми семьями считают категорию граждан до 35 лет. В ХМАО — 36 лет. Из-за того, что программа [по поддержке молодых семей], мягко говоря, буксует — люди просто вылетают из нее. Один из элементов решения этого вопроса — изменение возраста [молодежи]», — рассказал Марков. Он отметил, что Голикова подтвердила факт дискуссии по этому вопросу. В итоге было решено расширить взаимодействие с другими федеральными ведомствами (Минфин и Минтранс) по поиску решения в данном вопросе.

«Это ключевая инициатива, которая будет мной лично курироваться фактически по трем субъектам страны — Ямал, ХМАО и Тюменская область. Это те регионы, которые могут себе позволить корректировать этот возраст. У нас уровень бюджетной обеспеченности несколько иной, чем в других субъектах России», — уточнил депутат.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Евгений Марков займет освободившийся мандат депутата Госдумы после перехода Владимира Сысоева на пост замгубернатора Тюменской области. В нижней палате парламента либерал-демократ будет представлять регионы «тюменской матрешки» — Ямал, ХМАО и Тюменской области.