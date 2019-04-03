В Кургане ждут нового начальника УМВД

В Курган уже на следующей неделе прибудет новый начальник УМВД, сообщили «URA.RU» источники, близкие к силовым структурам. Имя нового главного полицейского Зауралья пока не называется, официальный указ о его назначении еще не опубликован.
«Должен приехать в Курган уже во вторник, — уточнил собеседник „URA.RU“. — Таким образом, возможность назначения на должность нынешнего врио начальника регионального УМВД Андрея Шамина не реализовалась». Инсайдер не исключил, что Шамин еще может получить назначение в какой-то из других регионов.
Как ранее сообщало «URA.RU», начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных в феврале получил повышение и уехал в Москву. Временно исполняет обязанности главы курганского главка Андрей Шамин. На должность прочили замначальника УМВД по Тверской области Дмитрия Свинова,, но он не был согласован.