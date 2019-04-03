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В Кургане ждут нового начальника УМВД

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 11:42
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Заседание у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. г. Курган , ильиных олег
Олегу Ильиных нашли заменуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган уже на следующей неделе прибудет новый начальник УМВД, сообщили «URA.RU» источники, близкие к силовым структурам. Имя нового главного полицейского Зауралья пока не называется, официальный указ о его назначении еще не опубликован.

«Должен приехать в Курган уже во вторник, — уточнил собеседник „URA.RU“. — Таким образом, возможность назначения на должность нынешнего врио начальника регионального УМВД Андрея Шамина не реализовалась». Инсайдер не исключил, что Шамин еще может получить назначение в какой-то из других регионов.

Как ранее сообщало «URA.RU», начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных в феврале получил повышение и уехал в Москву. Временно исполняет обязанности главы курганского главка Андрей Шамин. На должность прочили замначальника УМВД по Тверской области Дмитрия Свинова,, но он не был согласован.

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