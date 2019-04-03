Звезда «Улиц разбитых фонарей» о смерти Булдакова: «Мы потеряли папу»

Актера Алексея Булдакова, который скончался сегодня на 69-м году жизни, коллеги по цеху называли «папой». Об этом «URA.RU» рассказал исполнитель роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», актер театра и кино Сергей Селин.
«Это настоящий удар, трудно поверить. Буквально два-три назад я смотрел передачу с участием Алексея. Он рассказывал, что своими руками построил дом. Это вообще так на него похоже — он настоящий русский мужик, сильный, с прекрасным чувством юмора, всегда рассказывал анекдоты», — рассказал Селин. По его словам, в актерском сообществе Булдакова очень уважали: «Он меня старше всего на десять лет, но я его всегда называл „папой“. И многие так называли. Потому что он был какой-то очень взрослый, очень мудрый».
Селин вспомнил, что Булдаков дружил с генералом Александром Лебедем, который погиб в 2002 году. «Они и внешне были похожи, и голоса у них схожие были. Несмотря на то, что один был солдат, а другой — актер, они были духовно близки», — сказал Селин.
«Булдаков и выпить мог, но никогда при этом не нажирался. Всегда был в норме. Это большая потеря для всех россиян. Не верится даже, что мы потеряли папу», — заключил собеседник агентства.
Народный артист России Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в цикле фильмов про особенности национальной охоты и рыбалки, скончался во сне из-за оторвавшегося тромба во время поездки в Монголию. Актеру было 68 лет.