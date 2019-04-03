Президент РФ Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz на российском лимузине Aurus. Соответствующее видео появилось в СМИ.
На кадрах видно, как Aurus проезжает по внутренней территории завода и из машины выходит президент. Позже российского лидера знакомит с новым производством представитель немецкой компании, передает сайт «ТВЦ».
Завод находится в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. На открытии также присутствовали зампред правительства России Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев, уточняет телеканал 360. Глава Подмосковья отметил, что в объект инвестировано порядка пяти млрд рублей, и зарубежной компании сделаны «максимальные льготы»: снижены налоги на имущество, землю и прибыль.
7 мая 2018 года победивший в выборах Владимир Путин прибыл на инаугурацию на новом лимузине Aurus. Сообщалось, что предзаказы на автомобиль начали принимать в середине февраля 2019 года. Позже стало известно, что представительские машины будут собирать в Объединенных Арабских Эмиратах, а в Европе не хотят регистрировать бренд, якобы из-за вторичности его названия.