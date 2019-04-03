Один из самых влиятельных воров в законе Тариел Ониани (Таро) досрочно выходит на свободу. По данным «Росбалта», досрочное осовбождение Таро может привести к ужесточению борьбы за воровской трон.
«Через неделю — 9 апреля — Тариел Ониани выйдет на свободу после десятилетнего срока в колонии. Он должен был освободиться 11 июня, но оказалось, что еще в 2017 году ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев», — сказано в сообщении «Росбалта».
Таро готовит масштабную сходку «криминальных генералов», на которой хочет обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с троном главного вора, который после ареста Захария Калашова перешел к Олегу Шишканову, передает «Росбалт».
Ониани объявлен в розыск в Испании за «отмывание денег» и создание преступного сообщества. Со ссылкой на источник издание сообщает, что, возможно, вора депортируют в Грузию. Тогда у него появятся шансы остаться на свободе и переехать в «относительно безопасную» для себя страну. Таким государством может стать Турция, откуда до недавнего времени вел бизнес другой претендент на воровской трон Надир Салифов (Гули).
Ранее сообщалось, что Таро должен был выйти на свободу летом 2019 года. С его освобождением связывали передел сфер влияния в криминальном мире.