Вор Гули нашел новую штаб-квартиру

Претендент на титул главного вора России, 46-летний Надир Салифов по кличке Гули, присмотрел себе новую штаб-квартиру. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
«„Вор в законе“ Лоту Гули осел в Дубае, откуда и ведет свою деятельность», — уточняет издание. Источник пояснил, что, проведя определенное время в Азербайджане, куда Гули был якобы экстрадирован из Турции, криминальный авторитет решил перебраться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там, как полагает источник, Салифов сможет чувствовать себя в безопасности и не бояться силовиков, в том числе из России.
Издание уточняет, что Салифов продолжить управлять группировками дистанционно, уже отработанным методом. «Вор в законе» практически ежедневно выходит в интернет, где общается со своими подчиненными и отдает им приказы.
Собеседник агентства добавил, что в последнее время в России заметно усилилась активность сторонников Гули. Он отметил, что больше всего их в Москве и Свердловской области. По мнению источника, сейчас практически все рынки страны находятся под контролем у банд, так или иначе связанных с Салифовым.
Ранее Гули задержали в Турции после того, как он устроил в Стамбуле грандиозную сходку криминальных авторитетов. После Салифова якобы экстрадировали в Азербайджан, однако сам авторитет отмечал, что прибыл в страну добровольно. Затем Гули вновь объявился в Турции, где начал борьбу с олигархами.