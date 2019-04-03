Минфин назвал дату вступления в силу новых налогов для россиян

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 19:12
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Новые налоги для россиян вступят в силу не раньше 1 января 2021 годаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Министерство финансов РФ озвучило дату, когда для россиян начнут действовать новые налоги. Перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс должен вступить в силу не ранее 1 января 2021 года, сообщил Андрей Лавров, пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

«Перевод регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае его одобрения парламентом должен вступить в силу не ранее 1 января 2021 года», — приводит RNS слова Лаврова. Он также отметил, что представители бизнеса эту инициативу уже поддержали.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Министерство финансов РФ предлагает пополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами: об экологическом налоге, об утилизационном сборе, о сборе с пользователей автодорог, о налоге с операторов связи, а также о гостиничном сборе (заменит курортный сбор).

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