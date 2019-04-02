01 апреля 2019

Власти захотели дополнить Налоговый кодекс новыми сборами

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 04:05
Размер текста
-
17
+
Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая
Налоговый кодекс может быть дополнен пятью новыми сборамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство финансов предложило включить в Налоговый кодекс два новых налога и три сбора. Соответствующий законопроект опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ведомство предлагает пополнить кодекс пятью новыми главами: об экологическом налоге, об утилизационном сборе, о сборе с пользователей автодорог, о налоге с операторов связи, а также о гостиничном сборе (заменит курортный сбор). Сейчас все это — неналоговые платежи. Разработкой документа Минфин, как пишет «Коммерсант», занимался больше года.

Новость по теме
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет означать наступление уголовной ответственности в случае их неуплаты, отмечает РБК. В начале марта министерство заявило, что планирует внести законопроект в правительство в ближайшее время. Тогда бизнес обратился к Владимиру Путину с просьбой отложить реализацию инициативы. Глава государства перенаправил обращение главе Минфина Антону Силуанову, однако обсуждение инициативы якобы все же продолжилось в конце марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что изменения не приведут к увеличению налогово-бюджетной нагрузки.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...