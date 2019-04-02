Власти захотели дополнить Налоговый кодекс новыми сборами

Налоговый кодекс может быть дополнен пятью новыми сборами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство финансов предложило включить в Налоговый кодекс два новых налога и три сбора. Соответствующий законопроект опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ведомство предлагает пополнить кодекс пятью новыми главами: об экологическом налоге, об утилизационном сборе, о сборе с пользователей автодорог, о налоге с операторов связи, а также о гостиничном сборе (заменит курортный сбор). Сейчас все это — неналоговые платежи. Разработкой документа Минфин, как пишет «Коммерсант», занимался больше года.

Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет означать наступление уголовной ответственности в случае их неуплаты, отмечает РБК. В начале марта министерство заявило, что планирует внести законопроект в правительство в ближайшее время. Тогда бизнес обратился к Владимиру Путину с просьбой отложить реализацию инициативы. Глава государства перенаправил обращение главе Минфина Антону Силуанову, однако обсуждение инициативы якобы все же продолжилось в конце марта. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что изменения не приведут к увеличению налогово-бюджетной нагрузки.