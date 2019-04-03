Актер из «Особенностей национальной охоты»: «Булдаков не реализовался в профессии»

Алексей Булдаков стал заложником амплуа генерала Фото: Официальный сайт Алексея Булдакова

Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, не смог в полной мере реализоваться в профессии из-за амплуа генерала Иволгина [героя знаменитой серии фильмов с участием актера]. Об этом «URA.RU» рассказал артист Виктор Бычков, который сыграл роль егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты».

«Можно сказать, что он был заложником образа генерала Иволгина. Но и до этого у него была похожая роль — генерал Федоров в фильме „В лесах под Ковелем“, — говорит Бычков. — Когда он первый раз смотрел фильм „Особенности национальной охоты“ на „Кинотавре“ в Сочи, он сидел рядом со мной и спрашивал: „Витя, чего они все смеются?“. Но потом к нему стали подходить генералы и говорить: это про меня, это про моего друга». Когда Булдакова сравнивали с генералом Лебедем, он обижался, уточняет Бычков. «Но и понимал, что такая ассоциация со знаковой ролью неизбежна. Все равно что Ливанова назвать Шерлоком Холмсом или Тихонова — Штирлицем. Это тоже дорого стоит», — добавляет артист.

Собеседник агентства считает, что Булдакову не удалось полностью раскрыть свой талант. «Он не реализовал себя в профессии, мог бы больше. Но почему-то ему стали предлагать только роли генералов, а он был готов на любые другие: снимался в сериалах, любых амплуа. Все время пытался убежать и доказать, что он хороший актер», — поясняет Бычков. При этом, по его словам, Булдакова нельзя назвать актером одной роли — достаточно вспомнить фильм «Небывальщина» по мотивам русского фольклора, где он сыграл солдата.

Булдакова в жизни Бычков охарактеризовал как «веселого, компанейского и остроумного» человека. Народный артист России Алексей Булдаков скончался из-за оторвавшегося тромба во время поездки в Монголию. Ему было 68 лет.