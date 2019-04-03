Ведущий Норкин неожиданно исчез с ток-шоу на федеральном канале. ВИДЕО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 20:58
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Норкин за несколько секунд до ухода из студииФото: скриншот, НТВ YouTube

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин неожиданно для телезрителей исчез из эфира после реплик гостей о ситуации на Украине. Супруга журналиста Юлия сообщила, что он находится под наблюдением медиков.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — сказала женщина в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей».

Инцидент произошел на съемках программы от 2 апреля. Выпуск был посвящен реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине, уточняет портал «Ридус». На 18-й минуте двухчасовой программы Норкин сказал, что «не хочет участвовать в спектакле», ушел с площадки и больше не вернулся.

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