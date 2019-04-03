Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин неожиданно для телезрителей исчез из эфира после реплик гостей о ситуации на Украине. Супруга журналиста Юлия сообщила, что он находится под наблюдением медиков.
«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — сказала женщина в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей».
Инцидент произошел на съемках программы от 2 апреля. Выпуск был посвящен реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине, уточняет портал «Ридус». На 18-й минуте двухчасовой программы Норкин сказал, что «не хочет участвовать в спектакле», ушел с площадки и больше не вернулся.