В знак примирения теледивы вместе сходили в баню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак помирилась с балериной Анастасией Волочковой. В Instagram Собчак опубликовала видео, на котором запечатлен совместный поход теледив в баню.

«Парюсь теперь с Волочковой в бане. Все ради хайпа;)», — подписала телезвезда видеоролик в Instagram. Ранее СМИ сообщали о том, что между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт. Телеведущая саркастично отзывалась о нарядах балерины, а та, в свою очередь, язвительно высказывалась о характере экс-кандидата на пост президента страны.

Ранее в ток-шоу «Секрет на миллион» Собчак сообщила, что шутила над Волочковой не со зла. Она отметила, что балерина сама создала образ, над которым до сих пор смеется вся страна. Собчак добавила, что готова поработать над имиджем Волочковой, если та ей это позволит.