Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится

«Северный поток-2» будет запущен в конце 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США продолжат убеждать Германию изменить свою позицию по поводу «Северного потока-2». Об этом заявил руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер.

Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News. Напомним, что США стараются убедить Германию отказаться от российского газа в пользу американского, покупка которого менее выгодна.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Северный поток-2» будет запущен в конце 2019 года. Проект представляет из себя газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год. Он будет проложен через Балтийское море в Германию. Две нитки трассы пройдут через территориальные или экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Федеративную Республику Германию (ФРГ).